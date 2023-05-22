Набсовет ВЭБа согласовал условия создания фондов акционерного капитала

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Наблюдательный совет ВЭБа согласовал инвестиционную программу по созданию фондов акционерного капитала за счет средств госкорпорации и коммерческих банков, участвующих в программе "Фабрика проектного финансирования", сообщил ВЭБ.

Общий объем фондов составит до 200 млрд рублей, при этом предполагается, что целевой размер одного фонда, создаваемого с банком-партнером, составит не более 50 млрд рублей, объем участия ВЭБа в нем - не более трети. Банку-партнеру будет гарантирован возврат всех вложенных им в фонд средств с доходностью 4%, коэффициенты риска для банков по инвестициям в фонды будут снижены на срок до 8 лет.

ВЭБ отмечает, что объем собственных средств инициатора проекта, реализуемого с использованием фондов акционерного капитала, должен быть не менее 10% стоимости инвестпроекта, еще 10% могут покрываться за счет фондов, а остальные 80% - кредитами от банков.

Запуск фондов позволит профинансировать проекты, в которых не хватает средств инициатора, на сумму от 2 трлн рублей, говорится в сообщении.

Предложение по созданию фондов акционерного капитала появилось на повестке в прошлом году в рамках обсуждения модернизации "Фабрики проектного финансирования" ВЭБа. Глава ВЭБа Игорь Шувалов ранее говорил, что госкорпорация обсуждает инициативу по созданию фондов акционерного капитала со Сбербанком, ВТБ и Газпромбанком. Изначально, по его словам, речь шла о едином фонде, но банки предложили другой формат.

Согласно действующей схеме финансирования в рамках "Фабрики проектного финансирования", в нее могут попасть проекты стоимостью от 3 млрд рублей со сроком окупаемости до 30 лет, сроком финансирования до 20 лет. По проектам, одобренным в 2023-2024 годах, доля собственных средств инвесторов может быть снижена с 20% до 15%.

По данным, которые приводит ВЭБ, сейчас на рассмотрении находится более 30 проектов общей стоимостью 3 трлн рублей, претендующих на финансирование с использованием механизма "фабрики".