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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

Финтех-стартап Wahed предложит британским мусульманам халяльные инвестиции

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Американский финтех-стартап Wahed, инвесторами которого являются саудовская государственная нефтекомпании Saudi Aramco и французский футболист Поль Погба, открыл физическое отделение в Соединенном Королевстве.

Компания, позиционирующая себя как "халяльная инвестиционная платформа", рассчитывает привлечь внимание британских мусульман, число которых оценивается в 3,9 млн.

Wahed предлагает инвестиционные и консультационные услуги, согласующиеся с нормами шариата. В частности, она не инвестирует в компании, зарабатывающие на кредитовании, азартных играх, продажах алкоголя и табачной продукции. Счета не приносят ее клиентам процентов, они привязаны к стоимости золота.

"Мусульмане недостаточно охвачены услугами, - сказал CNBC главный исполнительный директор и со-основатель Wahed Джунаид Вахедна. - Это сообщество меньшинства, и им не хватает финансовой грамотности".

Стартап, запущенный в 2017 году, в основном зарабатывает деньги на комиссионных за управление активами состоятельных клиентов. Он все еще остается убыточным.

Компания привлекла финансирование на сумму в общей сложности $75 млн, получив средства от Saudi Aramco Entrepreneurship Capital, венчурной "дочки" Saudi Aramco, а также мусульманина Поля Погба.

Согласно оценкам Refinitiv, объем рынка исламского финансирования может достичь $4,9 трлн к 2025 году.

Wahed Великобритания США Saudi Aramco Поль Погба
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