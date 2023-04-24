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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Кизлярский коньячный завод отчитался о рекордной годовой выручке

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) в 2022 году получило выручку по РСБУ в размере 3,956 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Этот показатель стал рекордным для предприятия, начиная с 1999 года (более ранние данные отсутствуют). До этого наилучший результат по выручке был достигнут в 2013 году - 2,518 млрд рублей.

Чистая прибыль завода по итогам 2022 года составила 567,791 млн рублей, что на треть больше, чем годом ранее.

Себестоимость в прошлом году выросла на 29,7%, до 3,035 млрд рублей, валовая прибыль сложилась в размере 920,636 млн рублей (рост в 1,9 раза), прибыль от продаж - 550,331 млн рублей (рост в 2,4 раза), прибыль до налогообложения - 731,341 млн рублей (рост на 33,7%).

Кредиторская задолженность в прошлом году выросла с 1,101 млрд рублей до 1,724 млрд рублей, дебиторская - с 1,39 млрд рублей до 1,409 млрд рублей.

Как говорил "Интерфаксу" генеральный директор предприятия Евгений Дружинин, ККЗ в 2022 году увеличил объем производства на 34% по сравнению с 2021 годом, до 887,12 тысячи дал. Продажи предприятия выросли на 33%, до 877,98 тысячи дал.

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. ФГУП "Кизлярский коньячный завод" в феврале 2018 года было преобразовано в АО "ККЗ", 100% акций которого находятся в федеральной собственности.

Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 200 позиций.

Кизлярский коньячный завод ККЗ Евгений Дружинин
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