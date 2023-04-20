IBM в I квартале увеличила чистую прибыль на 26,5%

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Американская International Business Machines по итогам первого квартала увеличила чистую прибыль на 26,5%, что превзошло ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $927 млн, или $1,02 в расчете на акцию, по сравнению с $733 млн, или 0,82 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Между тем скорректированный показатель опустился до $1,36 на акцию с $1,4.

Выручка выросла на 0,4% и достигла $14,252 млрд против $14,197 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 4,4%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистую прибыль компании на уровне $673,2 млн, скорректированную прибыль - $1,26 на акцию, выручку - $14,35 млрд.

Выручка IBM в сегменте программного обеспечения в минувшем квартале поднялась на 2,6% и достигла $5,9 млрд, в консалтинге - на 2,8%, до $5 млрд. Между тем доходы в сегменте инфраструктуры сократились на 3,7%, составив $3,1 млрд.

Компания планирует по итогам 2023 года увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%.

Котировки акций IBM на дополнительных торгах в среду выросли на 1,7% после публикации отчетности. За последние три месяца капитализация компании снизилась на 10,2% (до $115,9 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 2,6%.