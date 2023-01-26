Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% относительно того же периода предыдущего года - до 300,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов.

По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук. Это минимальный годовой объем с 2013 года, что обусловлено значительным снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.

IDC ранее ожидал восстановления рынка на 2,8% в 2023 году. Однако очень слабые результаты четвертого квартала ставят под сомнение этот прогноз и высока вероятность его ухудшения, отмечается в сообщении компании.

"Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки, - полагает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Этот праздничный квартал говорит нам о том, что усиливающаяся инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное восстановление рынка до самого конца 2023 года".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 4,1%, но осталась лидером среди крупнейших мировых производителей, нарастив долю рынка до 21,6%. Поставки американской Apple Inc. тоже снизились - на 4%, однако ее доля на глобальном рынке выросла до 18,8%. Это обусловлено тем, что продажи китайских Xiaomi, OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo рухнули более значительно - на 19,8%, 22,7% и 22,8% соответственно.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания IV кв. 2022г IV кв. 2021г изм. за год доля рынка в IV кв.2022г доля в IV кв.2021г Apple 72,3 85 -14,9% 24,1% 23,1% Samsung 58,2 69 -15,6% 19,4% 18,8% Xiaomi 33,2 45 -26,3% 11,0% 12,2% OPPO 25,3 30,1 -15,9% 8,4% 8,2% vivo 22,9 28,3 -18,9% 7,6% 7,7% другие 88,3 110,2 -19,8% 29,4% 30,0% Всего 300,3 367,6 -18,3% 100% 100%

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):