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Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%
Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% относительно того же периода предыдущего года - до 300,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).

Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов.

По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук. Это минимальный годовой объем с 2013 года, что обусловлено значительным снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.

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IDC ранее ожидал восстановления рынка на 2,8% в 2023 году. Однако очень слабые результаты четвертого квартала ставят под сомнение этот прогноз и высока вероятность его ухудшения, отмечается в сообщении компании.

"Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки, - полагает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Этот праздничный квартал говорит нам о том, что усиливающаяся инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное восстановление рынка до самого конца 2023 года".

Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 4,1%, но осталась лидером среди крупнейших мировых производителей, нарастив долю рынка до 21,6%. Поставки американской Apple Inc. тоже снизились - на 4%, однако ее доля на глобальном рынке выросла до 18,8%. Это обусловлено тем, что продажи китайских Xiaomi, OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo рухнули более значительно - на 19,8%, 22,7% и 22,8% соответственно.

Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания IV кв. 2022г IV кв. 2021г изм. за год доля рынка в IV кв.2022г доля в IV кв.2021г
Apple 72,3 85 -14,9% 24,1% 23,1%
Samsung 58,2 69 -15,6% 19,4% 18,8%
Xiaomi 33,2 45 -26,3% 11,0% 12,2%
OPPO 25,3 30,1 -15,9% 8,4% 8,2%
vivo 22,9 28,3 -18,9% 7,6% 7,7%
другие 88,3 110,2 -19,8% 29,4% 30,0%
Всего 300,3 367,6 -18,3% 100% 100%

Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):

Компания 2022г 2021г изм. за год доля рынка в 2022г доля в 2021г
Samsung 260,9 272,1 -4,1% 21,6% 20,0%
Apple 226,4 235,8 -4,0% 18,8% 17,3%
Xiaomi 153,1 191 -19,8% 12,7% 14,0%
OPPO 103,3 133,6 -22,7% 8,6% 9,8%
vivo 99 128,3 -22,8% 8,2% 9,4%
другие 362,7 399,1 -9,1% 30,1% 29,3%
Всего 1205,5 1359,8 -11,3% 100% 100%

IDC
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