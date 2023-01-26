Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%
Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Поставки смартфонов в мире в четвертом квартале 2022 года упали на 18,3% относительно того же периода предыдущего года - до 300,3 млн штук, свидетельствуют предварительные данные International Data Corporation (IDC).
Это рекордное снижение показателя за время ведения расчетов.
По итогам 2022 года продажи сократились на 11,3% и составили 1,21 млрд штук. Это минимальный годовой объем с 2013 года, что обусловлено значительным снижением потребительского спроса, высокой инфляцией и экономической неопределенностью.
IDC ранее ожидал восстановления рынка на 2,8% в 2023 году. Однако очень слабые результаты четвертого квартала ставят под сомнение этот прогноз и высока вероятность его ухудшения, отмечается в сообщении компании.
"Мы никогда не видели, чтобы поставки в праздничный квартал были ниже, чем в предыдущем квартале. Однако слабый спрос и значительные запасы заставили поставщиков резко сократить поставки, - полагает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. - Этот праздничный квартал говорит нам о том, что усиливающаяся инфляция и растущие макроэкономические проблемы продолжают сдерживать потребительские расходы даже больше, чем ожидалось, и отодвигают любое возможное восстановление рынка до самого конца 2023 года".
Южнокорейская Samsung Electronics в прошлом году сократила продажи на 4,1%, но осталась лидером среди крупнейших мировых производителей, нарастив долю рынка до 21,6%. Поставки американской Apple Inc. тоже снизились - на 4%, однако ее доля на глобальном рынке выросла до 18,8%. Это обусловлено тем, что продажи китайских Xiaomi, OPPO (подразделение BBK Electronics) и vivo рухнули более значительно - на 19,8%, 22,7% и 22,8% соответственно.
Квартальные поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|IV кв. 2022г
|IV кв. 2021г
|изм. за год
|доля рынка в IV кв.2022г
|доля в IV кв.2021г
|Apple
|72,3
|85
|-14,9%
|24,1%
|23,1%
|Samsung
|58,2
|69
|-15,6%
|19,4%
|18,8%
|Xiaomi
|33,2
|45
|-26,3%
|11,0%
|12,2%
|OPPO
|25,3
|30,1
|-15,9%
|8,4%
|8,2%
|vivo
|22,9
|28,3
|-18,9%
|7,6%
|7,7%
|другие
|88,3
|110,2
|-19,8%
|29,4%
|30,0%
|Всего
|300,3
|367,6
|-18,3%
|100%
|100%
Годовые поставки смартфонов в мире (млн штук):
|Компания
|2022г
|2021г
|изм. за год
|доля рынка в 2022г
|доля в 2021г
|Samsung
|260,9
|272,1
|-4,1%
|21,6%
|20,0%
|Apple
|226,4
|235,8
|-4,0%
|18,8%
|17,3%
|Xiaomi
|153,1
|191
|-19,8%
|12,7%
|14,0%
|OPPO
|103,3
|133,6
|-22,7%
|8,6%
|9,8%
|vivo
|99
|128,3
|-22,8%
|8,2%
|9,4%
|другие
|362,7
|399,1
|-9,1%
|30,1%
|29,3%
|Всего
|1205,5
|1359,8
|-11,3%
|100%
|100%