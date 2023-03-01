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IDC ожидает падения поставок смартфонов в мире на 1,1% в 2023 году

Восстановления рынка аналитики ждут не раньше 2024 года

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году глобальные поставки смартфонов могут упасть на 1,1% - до 1,19 млрд штук, прогнозирует исследовательская International Data Corporation (IDC). В начале декабря компания ожидала повышения на 2,8%.

На рынок по-прежнему оказывают негативное влияние такие факторы, как слабый спрос и сохраняющиеся макроэкономические проблемы.

Реальное восстановление рынка произойдет не ранее 2024 года. По оценке IDC, рост в следующем году составит 5,9%. Совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) на пятилетний период прогнозируются на уровне 2,6%.

"Учитывая рост расходов и постоянные проблемы с потребительским спросом, компании-производители весьма осторожны в отношении 2023 года", - отмечает директор по исследованиям IDC Worldwide Tracker Набила Попал. По ее словам, несмотря на хорошие новости об открытии экономики Китая, "все еще есть много неопределенностей и отсутствие доверия, что приводит к осторожному прогнозу".

"Однако мы по-прежнему убеждены, что мировой рынок вернется к росту в 2024 году, как только мы преодолеем эти краткосрочные проблемы, поскольку на развитых рынках существует значительный отложенный спрос" на новые устройства, полагает эксперт. Кроме того, "есть место на развивающихся рынках", что в совокупности может обеспечить "стабильный долгосрочный рост" продаж, добавила она.

На устройства с поддержкой 5G в 2022 году придется около 62% поставок, по оценке IDC. В 2027 году их доля возрастет до 83%.

Также аналитики ожидают повышение доли складных телефонов. В этом году их продажи могут увеличиться в полтора раза - до 22 млн штук.

Средняя цена реализации (ASP) смартфонов, которая быстро росла в последние несколько лет (до $415 в прошлом году с $334 в 2019 году), начнет снижаться с этого года и, как ожидается, опустится до $376 через пять лет.

Прогноз поставок смартфонов (млн штук):

ОС 2023г изм. к 2022г 2027г изм. к 2026г CAGR за 5 лет
Android 967,7 -1,2% 1123,3 2,4% 2,8%
iOS 225,0 -0,5% 247,7 1,3% 1,8%
Всего 1192,8 -1,1% 1371,0 2,2% 2,6%

IDC Набила Попал Китай
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