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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

В BP считают объективными текущие цены на газ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Текущий уровень цен на газ достаточно объективный, считает вице-президент BP plc по коммуникациям и внешним связям в Каспийском и Ближневосточном регионе Бахтияр Асланбейли. Он высказал это мнение азербайджанскому телеканалу CBC.

"Цены на газ сегодня достаточно хорошие. Сегодняшняя цена на рынке отличается в зависимости от того, о каком рынке мы говорим, - о европейском, турецком и т.д. Но в любом случае эта цена достаточно объективная, достаточно резонная, и можно так сказать что, она больше, чем мы запланировали, когда принимали решение по Стадии-2 (проекта разработки месторождения - ИФ) Шах-Дениз", - заявил Асланбейли.

Как будет меняться цена на газ в 2023 году, будет зависеть от того, насколько Европа сможет диверсифицировать поставки газа, а также в зависимости от поставок сжиженного газа, решения вопросов энергоэффективности и ситуации с поставками российского газа на европейский рынок, продолжил он.

Нынешний уровень цен на нефть Асланбейли считает привлекательным для будущих инвестиций.

"Цена на нефть на данный момент, это, к сожалению, не только вопрос спроса и предложения, то есть это не только экономический вопрос, а сложный комплекс факторов, которые следует принять во внимание. Это и политика, и экономика, и геополитика. Сегодняшняя цена достаточно позитивная, эта цена достаточно прогрессивная для будущих инвестиций, но, несмотря на это, мы пытаемся снизить свои расходы, максимально применить новые технологии, чтобы в случае, если цена когда-нибудь упадет, конкурентоспособность нашей продукции ни в коем случае не упала", - отметил он.

По его словам, BP вне зависимости от уровня цен нацелена на максимальное увеличение поставок нефти и газа и будет работать в этом направлении в 2023 году.

"Если говорить в макроэкономическом масштабе, то в 2023 году все будет зависеть от того, какими будут геополитические изменения", - добавил он.

BP Бахтияр Асланбейли Азербайджан Шах-Дениз Европа
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