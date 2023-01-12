США и союзники пытаются определить "потолок" цен на российские нефтепродукты

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - США и их западные партнеры на этой неделе ведут переговоры по поводу значений "потолка" цен на российские нефтепродукты, который должен вступить в силу 5 февраля, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"На этой неделе представители министерств финансов США и их западных партнеров проводят встречи в Европе, на которых обсуждают детали нового пакета мер, который должен вступить в силу 5 февраля", - говорится в статье.

"Центральной темой переговоров между американскими и европейскими официальными лицами является выбор двух типов ценовых потолков", - отмечают источники издания.

Согласно информации WSJ, речь идет не об одном, а о двух "потолках": первый - на такие дорогостоящие экспортные нефтепродукты из РФ, как дизельное топливо, а второй - на продукцию низкой стоимости, например, мазут.

5 декабря 2022 года вступило в силу решение ЕС о введении эмбарго на поставки нефти из России, которое также предусматривает механизм "потолка" цен на нефть. Этот механизм предполагает запрет на предоставление услуг по транспортировке российской нефти морским путем, а также ее страхование, брокерские услуги и финансирование операций компаниями на территории ЕС, за исключением случаев продажи энергоресурса по цене не выше определенного потолка ($60 за баррель). Аналогичный запрет вводят страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).