Росимущество в марте снова попытается продать госпакет "Новошипа"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на продажу госпакет ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот"), уже в седьмой раз.

Как говорится в материалах организатора торгов - электронной площадки "РТС-Тендер", начальная цена пакета составляет 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тысяч рублей, размер задатка - 820 тысяч рублей. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций (0,0127% уставного капитала).

Торги пройдут 7 марта, заявки принимаются до 21 февраля.

Росимущество в 2021-2022 годах уже шесть раз выставляло на торги этот госпакет. На первых трех аукционах начальная цена составляла 4,3 млн рублей. При объявлении торгов в четвертый раз цена была снижена до 4,1 млн рублей и сохранялась на этом уровне при последующих попытках продажи.

Все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Уставный капитал пароходства равен 315 млн 629 тыс. 119 рублей, он разделен на 286 млн 836 тыс. 224 обыкновенные и 28 млн 792 тыс. 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, "Совкомфлот" владеет 98,29% обыкновенных и 1,48% привилегированных акций "Новошипа", что составляет 89,46% уставного капитала.