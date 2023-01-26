Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:41

Росимущество в марте снова попытается продать госпакет "Новошипа"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Росимущество выставило на продажу госпакет ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот"), уже в седьмой раз.

Как говорится в материалах организатора торгов - электронной площадки "РТС-Тендер", начальная цена пакета составляет 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тысяч рублей, размер задатка - 820 тысяч рублей. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций (0,0127% уставного капитала).

Торги пройдут 7 марта, заявки принимаются до 21 февраля.

Росимущество в 2021-2022 годах уже шесть раз выставляло на торги этот госпакет. На первых трех аукционах начальная цена составляла 4,3 млн рублей. При объявлении торгов в четвертый раз цена была снижена до 4,1 млн рублей и сохранялась на этом уровне при последующих попытках продажи.

Все аукционы были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Уставный капитал пароходства равен 315 млн 629 тыс. 119 рублей, он разделен на 286 млн 836 тыс. 224 обыкновенные и 28 млн 792 тыс. 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, "Совкомфлот" владеет 98,29% обыкновенных и 1,48% привилегированных акций "Новошипа", что составляет 89,46% уставного капитала.

Росимущество Новошип Совкомфлот РТС-Тендер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Госдуме назвали приоритетом поправки о контроле перехода банков на российское ПО

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

ВВП США в IV квартале вырос на 2,9% вместо ожидавшихся 2,6%

Публичные российские IT-компании смогут претендовать на включение их продуктов в реестр ПО

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Поставки смартфонов в мире в IV квартале упали на рекордные 18,3%

Экспорт из Гонконга рухнул в декабре рекордными темпами с 1954 года

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Петербургская биржа фиксирует рекордные продажи нефтепродуктов на фоне приближения эмбарго

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Moet Hennessy сменил руководство российской "дочки"

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Узбекистан запланировал начать импорт газа из РФ c 1 марта

Новым CEO HeadHunter станет замгендиректора компании Дмитрий Сергиенков

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });