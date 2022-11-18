Росимущество в шестой раз попытается продать госпакет "Новошипа"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Росимущество в шестой раз выставило на продажу госпакет ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот").

Как говоритсяв материалах организатора торгов - электронной площадки "РТС-Тендер", начальная цена пакета составляет 4,1 млн рублей. Шаг на повышение - 205 тысяч рублей, размер задатка - 820 тысяч рублей. Росимуществу принадлежат 40 тысяч акций (0,0127% уставного капитала).

Торги пройдут 22 декабря 2022 года, заявки принимаются с 17 ноября по 13 декабря.

Росимущество в 2021-2022 годах уже пять раз выставляло на торги госпакет пароходства. В первых трех аукционах цена пакета составляла 4,3 млн рублей, шаг на повышение был 215 тысяч рублей, размер задатка - 860 тысяч рублей. При объявлении торгов в четвертый раз цена была снижена до 4,1 млн рублей.

Ни на один аукцион не были поданы заявки.

Уставный капитал пароходства равен 315 629 119 рублей, он разделен на 286 836 224 обыкновенные и 28 792 895 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Согласно годовому отчету компании за 2021 год, "Совкомфлот" владеет 98,29% обыкновенных и 1,48% привилегированных акций "Новошипа", что составляет 89,46% уставного капитала.