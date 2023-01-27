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СП "Росатома" и "Норникеля" подало заявку на Колмозерское месторождение лития

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первые заявки поданы на аукционы на крупнейшие месторождения лития в Мурманской области - Колмозерское и Полмостундровское. Окончательное количество участников торгов будет известно 30 января, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды.

Заявку на участие в аукционе Колмозерское месторождение подало ООО "Полярный литий" (совместное предприятие "Росатома" и "Норникеля", сообщили в ведомстве. На Полмостундровское месторождение подало заявку АО "Арктический литий".

26 января стало известно, что аукцион на Колмозерское месторождение назначен на 14 февраля. Стартовый платеж - 1 562 233 000 рублей. Шаг аукциона - 156,223 млн рублей.

Колмозерское месторождение ранее выставлялось Министерством природы на торги, но заинтересованных инвесторов не нашлось из-за значительной суммы разового платежа.

Аукцион на Полмостундровское месторождение также пройдет 14 февраля, стартовая цена установлена близко к 611 млн рублей.

Ресурсный потенциал Полмостундровского месторождения не раскрывался.

СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве. Росатом" и "Норникель" заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья в апреле 2022 года.

23 сентября 2022 года было зарегистрировано созданное в Мончегорске АО "Арктический литий". Уставный капитал "Арктического лития" составляет 1 млн рублей. Учредителей компания не раскрывает. Генеральным директором назначен Дмитрий Высоцкий, который ранее был совладельцем и руководителем строительных компаний в Москве и Ставропольском крае, в настоящее время владеет 25% в московской компании "Сандастриал" по производству бетона.

Колмозерское месторождение (помимо лития, содержит запасы ниобия, тантала и бериллия) читается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн, говорится в распоряжении.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), в России не добывают.

Колмозерское месторождение Мурманская область Росатом Норникель Минприроды Полмостундровское
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