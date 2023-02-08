Колмозерское литиевое месторождение будет разрабатывать СП "Норникеля" и "Росатома"

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом" ("Полярный литий") получило право на разработку крупнейшего в России литиевого месторождения - Колмозерского, сообщил "Норникель"

Аукцион на право разведки и добычи Колмозерского месторождения проводило Федеральное агентство по недропользованию со стартовой ценой 1,56 млрд рублей. Срок пользования недрами - 20 лет.

Объем инвестиций в освоение месторождения "Норникель" пока не называет.

Расположенный в Мурманской области проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 000 т в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

"Норникель Технические сервисы" и специализированное предприятие горнорудного дивизиона "Росатома" "Русбурмаш" в ближайшие месяцы начнут дополнительную геологоразведку месторождения. Завершение проектирования и геологоразведочных работ планируется через несколько лет, а выход на проектную мощность - к 2030 г.

Партнеры планируют создать масштабное интегрированное производство от горнорудных работ и переработки до высокотехнологичной продукции, которое откроет более 1 тыс. новых рабочих мест и позволит заместить импорт в Россию как литиевого сырья, так и батарейных компонентов.

"Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии, - сказал старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов. - С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро. Партнерство с "Росатомом" обеспечивает проекту максимальный набор компетенций и совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли".

"Освоение месторождения даст возможность создать первое отечественное производство литийсодержащего сырья и в конечном итоге полностью российское производство высокотехнологичной продукции в виде тяговых литийионных батарей. Таким образом, за счет дополнения возможностей и активов друг друга взаимодействие госкорпорации "Росатом" и компании "Норникель" позволит ускорить построение отрасли полного цикла: от руды до накопителей энергии", - отметил генеральный директор "Полярного лития" Игорь Демидов.

"Норникель", расширяя линейку металлов за счет лития, намерен укрепить свое положение в качестве ключевого поставщика для аккумуляторной отрасли, заявлял ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин. Сотрудничество госкорпорации "Росатом" и "Норникеля" позволит российской промышленности сделать шаг вперед в развитии собственного производства эффективных современных батарей, считает Потанин. Добыча сырья даст возможность создания первого отечественного производства литийсодержащей продукции, а также производства тяговых литий-ионных батарей.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не производится в России.

Открытое в 1947 году Колмозерское - наиболее перспективное российское литиевое месторождение, которое также содержит бериллий, ниобий и тантал.