Аукцион на крупнейшее в России месторождение лития назначен на 14 февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Аукцион на Колмозерское месторождение в Мурманской области, крупнейшее в России месторождение лития, освоением которого совместно интересуются "Росатом" и "Норникель", пройдет 14 февраля 2023 года, следует из материалов аукциона.

Стартовый платеж - 1 562 233 000 рублей. Шаг аукциона - 156,223 млн рублей.

Первоначальный расчет стартовой цены составлял 310 млн рублей, позднее Минприроды озвучивало оценку минимального платежа на торгах в 590 млн рублей.

Колмозерское месторождение (помимо лития, содержит запасы ниобия, тантала и бериллия) ранее выставлялось Минприроды на аукцион, но заинтересованных инвесторов не нашлось из-за значительной суммы разового платежа, сообщало ранее министерство.

В 2021 году стало известно о планах "Атомредметзолота" (АРМЗ) добывать литий в России и возможном участии холдинга в аналогичных проектах за рубежом. Как сообщала газета "Коммерсантъ", речь шла о добыче литиевых соединений в Мурманской и Иркутской областях до 2030 года с потенциальными инвестициями более 50 млрд руб. АРМЗ рассчитывало производить здесь до 50 тыс. тонн ежегодно.

В апреле 2022 года "Росатом" и "Норникель" заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле текущего года в Москве.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным.

Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн, говорится в распоряжении.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.