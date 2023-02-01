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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 1 февраля повысилась на 1,9%

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 1 февраля 2023 года повышена до 4365,3 рублей с 4283,2 рублей за тонну, сообщил Минсельхоз.

Рост составит 1,9%.

Пошлина на ячмень выросла до 3174,3 рублей с 3083,7 рублей, на кукурузу - до 1186,2 рублей с 886,5 рублей за тонну.

Пошлины были рассчитаны исходя из индикативных цен: $308,8 за тонну на пшеницу ($309,5 неделей ранее), $267,7 - на ячмень ($267,9), $226,4 - на кукурузу ($221,9).

Новые пошлины будут действовать по 7 февраля включительно.

С июля 2022 года пошлины определяются в рублях. Базовая цена для расчета экспортной пошлины на пшеницу установлена на уровне 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень и кукурузу - 13,875 тысяч рублей за тонну. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой.

РФ со 2 июня 2021 года ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей. Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.

Минсельхоз РФ
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