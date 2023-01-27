Задержка ввода азотной установки, важной для газоснабжения Нидерландов, достигла 1,5 лет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Задержка строительства одного из ключевых элементов трансформирующейся системы газоснабжения Нидерландов - азотной установки - достигла уже полутора лет.

Национальный газотранспортный оператор Gasunie Transport Services теперь сообщил, что установка будет полностью введена в эксплуатацию с октября этого года. завершение строительных работ ожидается весной, после чего начинаются испытания и летом - поэтапный ввод в эксплуатацию.

Нидерланды из-за шквала сейсмической активности поэтапно останавливают свое гигантское месторождение Гронинген. Его газ имеет специфический, низкокалорийный состав, и потребители страны приспособлены именно к нему. До национальных стандартов импортный высококалорийный газ доводится путем добавления азота.

Объект стоимостью около 500 млн евро должны были сдать еще в апреле 2022 года, но стройка затянулась из-за влияния пандемии коронавируса, нехватки персонала, разногласий между подрядчиками и конфликта на Украине.

В начале января EPC-подрядчик проекта - американская Air Products & Chemicals - расторгла контракт со своим субподрядчиком Ballast Nedam Industriebouw gри том, что объект был готов уже на 97%.

Для нивелирования последствий сложившейся ситуации стране придется снизить потребление газа и увеличить импорт СПГ, отмечает Gasunie.