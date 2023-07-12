Газотранспортную компанию Нидерландов Gasunie впервые возглавит женщина

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Новым генеральным директором и председателем правления газотранспортной компании Нидерландов NV Nederlandse Gasunie назначена Виллемьен Терпстра, сообщила компания.

Терпстра сменит Хана Феннема, который почти десять лет руководил компанией и недавно решил уйти. Он покинет пост 1 ноября 2023 года.

Финансовый директор Gasunie Яннеке Хермес будет исполняющей обязанности гендиректора, пока Терпстра не займет пост.

Терпстра приступит к работе в новой должности 1 марта 2024 года сроком на 4 года. Она станет первой женщиной, возглавляющей Gasunie. До нее гендиректорами компании были Пол Зутмалдер, Джордж Фелберг, Марсель Крамер, Пол ван Гелдер, Улко Вермеулен и Хан Феннема.

Сейчас Терпстра 1970 года рождения занимает должность вице-президенте по декарбонизации международной химической компании LyondellBasell, где она отвечает за меры по обеспечению устойчивого развития, энергосбережения и декарбонизацию организаций по всему миру.