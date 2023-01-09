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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Важный объект газоснабжения Нидерландов накануне завершения работ остался без строителей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Проект строительства азотной установки - одного из ключевых элементов трансформирующейся системы газоснабжения Нидерландов - перед самым завершением строительства покинул крупный субподрядчик.

Нидерланды из-за шквала сейсмической активности поэтапно останавливают свое гигантское месторождение Гронинген. Его газ имеет специфический, низкокалорийный состав, и потребители страны приспособлены именно к нему. До национальных стандартов импортный высококалорийный газ доводится путем добавления азота.

Объект стоимостью около 500 млн евро должны были сдать еще в апреле 2022 года, но стройка затянулась из-за влияния пандемии коронавируса, нехватки персонала, разногласий между подрядчиками и конфликта на Украине, отмечает голландская пресса.

По сообщению национального газотранспортного оператора Gasunie, EPC-подрядчик - американская Air Products & Chemicals - расторгла контракт со своим субподрядчиком Ballast Nedam Industriebouw.

Air Products пообещала Gasunie к середине января разработать план работы с новыми и существующими подрядчиками и субподрядчиками для окончательного завершения строительства. На данный момент готовность установки - 97%.

Для нивелирования последствий сложившейся ситуации стране придется снизить потребление газа и увеличить импорт СПГ, отмечает Gasunie.

Нидерланды
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