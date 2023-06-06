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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:45

РКН проверит информацию о возможной утечке данных клиентов "Ашана" и "Твоего дома"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит информацию об утечке данных клиентов торговых сетей "Ашан" и "Твой дом", сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

На 11:00 6 июня в Роскомнадзор не поступило уведомлений компаний об утечках.

Ранее 6 июня телеграм-канал "Утечки информации", который ведёт основатель сервиса обнаружения утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян, сообщил, что в открытый доступ попали данные, принадлежащие предположительно клиентам торговых сетей "Ашан" и "Твой Дом". Данные предположительно "Ашана" представлены в текстовых файлах, в которых всего более 7,8 млн строк, в том числе фамилия и имя, телефон, адрес электронной почты и другое. В базе предположительно клиентов компании "Твой дом" более 700 тысяч строк, в том числе имя и фамилия, телефон, электронная почта, пароли и др.

Ашан Ашот Оганесян Роскомнадзор Auchan Твой Дом
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