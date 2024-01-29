Совладельцы ГК "Дамате" разделили бизнес

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Совладельцы ГК "Дамате", производителя мяса индейки, утки, баранины и молочных продуктов, Наум Бабаев и Рашид Хайров разделили бизнес.

Как сообщается в ЕГРЮЛ, с середины января 50% МКООО "Дамате", принадлежавшие Хайрову, отошли к АПК "Дамате", которая является "дочкой" МКООО. Вторая половина компании сохранилась за Бабаевым. Хайров стал владельцем АО "Молочный комбинат "Пензенский" ("Молком"), Бабаев - ГК "Дамате".

Как заявили "Коммерсанту", первому обратившему внимание на эту сделку, в ГК, концентрация собственников на разных рынках позволит им полностью сфокусироваться на направлениях.

Как считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов, на которого ссылается издание, разделение логично. По его словам, у производства и потребления индейки в России есть потенциал для дальнейшего роста, тогда как молочный рынок более стабильный и конкурентный и игрокам нужно сфокусироваться на развитии продуктов с высокой добавленной стоимостью и создании сильных потребительских брендов. Хотя на производителях мяса индейки, отмечали в Национальной ассоциации производителей индейки (НАПИ), в 2023 году негативно сказались рост себестоимости на 13-15% за год и сокращение поголовья из-за напряженной эпизоотической ситуации с птичьим гриппом и проблем с импортом отдельных ветеринарных препаратов.

ГК "Дамате" в 2022 году (итоги 2023 года пока не обнародованы) произвела 216 тыс. тонн мяса индейки (52% рынка), сообщали Agrifood Strategies и НАПИ. Мощность комплекса по переработке утки составляет 16,5 тыс. тонн, баранины - 25 тыс. тонн в год. Мощности АО "Молочный комбинат "Пензенский" рассчитаны на переработку до 300 тонн молока в сутки.

Активы "Дамате" расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет более 108 тыс. га в регионах присутствия.