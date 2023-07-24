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Philips увеличил квартальную выручку на 7%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нидерландский Royal Philips NV, выпускающий потребительские товары и медицинское оборудование, увеличил выручку во втором квартале на 7% - до 4,47 млрд евро с 4,18 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сопоставимые продажи в отчетный период выросли на 9%.

Скорректированная прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) повысилась более чем вдвое и составила 453 млн евро против 216 млн евро, главным образом за счет увеличения продаж, доходов от роялти и мер по повышению производительности. Фактором, частично сдержавшим повышение прибыли, стал рост издержек производства.

Рентабельность скорректированной EBITA поднялась до 10,1% с 5,2%.

Операционная прибыль увеличилась более чем в 19 раз - до 221 млн евро с 11 млн евро.

В 2023 компания ожидает зафиксировать рост сопоставимых продаж на 4-6%, при этом рентабельность скорректированной EBITA прогнозируется близкой к 10%.

Котировки акций Royal Philips NV рухнули на 7% на бирже Амстердама в понедельник. С начала 2023 года их стоимость выросла почти на 44% (до 19,25 млрд евро).

Амстердам Philips Нидерланды
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