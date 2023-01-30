Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО
Архивное фото
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Несколько портовых терминалов на Дальнем Востоке испытывают трудности с выгрузкой цистерн с темными нефтепродуктами, что приводит к невыполнению договорных обязательств перед другими участниками цепочки перевозок, сообщили "Интерфаксу" в ОАО "РЖД".

По данным компании, среднесуточная выгрузка темных нефтепродуктов получателем "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак, Владивосток) составляет 4 цистерны при нормативе 24.

"Дальнейшее увеличение отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к ухудшению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов. Скопление вагонов также приводит к ухудшению качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержке доставки других товаров. В связи с этим РЖД вынуждены были ограничивать прием грузов к перевозке в адрес данного терминала - в настоящее время по 6 февраля, а Дальневосточная железная дорога по факту скопления вагонов с опасными грузами в ожидании выгрузки ранее была вынуждена обратиться в прокуратуру", - сообщили в монополии.

Кроме того, на 50% ограничен прием к перевозке темных нефтепродуктов в адрес АО "ННК-Приморнефтепродукт" (станция Первая Речка, Владивосток) с 28 января по 3 февраля. Средняя выгрузка там составляет 52 цистерны в сутки при нормативе 72, сказали в РЖД.

"Каких-либо иных искусственных ограничений в приеме грузов к перевозке на Дальний Восток у РЖД нет. Компания заинтересована в перевозке максимального объема груза, поэтому находится в постоянном контакте с грузоотправителями и доносит до них необходимую информацию обо всех возможностях и проблемах", - пояснили в РЖД.

Росморречфлот ситуацию не комментирует.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении.

РЖД Дальний Восток Гайдамак Владивосток Нико-Ойл Росморречфлот ННК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 декабря

"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

Brent подешевела до $86,3 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

В G7 сочли приемлемым потолок цен на дизтопливо из РФ в $100 - $110 за баррель

"Газпромбанк Инвестиции" отрицает утечку данных своих клиентов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });