РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

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Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Несколько портовых терминалов на Дальнем Востоке испытывают трудности с выгрузкой цистерн с темными нефтепродуктами, что приводит к невыполнению договорных обязательств перед другими участниками цепочки перевозок, сообщили "Интерфаксу" в ОАО "РЖД".

По данным компании, среднесуточная выгрузка темных нефтепродуктов получателем "Нико-Ойл ДВ" (станция Гайдамак, Владивосток) составляет 4 цистерны при нормативе 24.

"Дальнейшее увеличение отгрузок в адрес данного терминала при отсутствии выгрузки в условиях отрицательных температур может привести к ухудшению консистенции топлива и замедлению слива темных нефтепродуктов. Скопление вагонов также приводит к ухудшению качества обслуживания других клиентов на Дальнем Востоке и задержке доставки других товаров. В связи с этим РЖД вынуждены были ограничивать прием грузов к перевозке в адрес данного терминала - в настоящее время по 6 февраля, а Дальневосточная железная дорога по факту скопления вагонов с опасными грузами в ожидании выгрузки ранее была вынуждена обратиться в прокуратуру", - сообщили в монополии.

Кроме того, на 50% ограничен прием к перевозке темных нефтепродуктов в адрес АО "ННК-Приморнефтепродукт" (станция Первая Речка, Владивосток) с 28 января по 3 февраля. Средняя выгрузка там составляет 52 цистерны в сутки при нормативе 72, сказали в РЖД.

"Каких-либо иных искусственных ограничений в приеме грузов к перевозке на Дальний Восток у РЖД нет. Компания заинтересована в перевозке максимального объема груза, поэтому находится в постоянном контакте с грузоотправителями и доносит до них необходимую информацию обо всех возможностях и проблемах", - пояснили в РЖД.

Росморречфлот ситуацию не комментирует.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли сообщил, что нефтекомпании жалуются на массовые отказы РЖД в разрешении на перевозку нефтепродуктов в восточном направлении.