Краснодарская компания попросила у ФАС разрешения приобрести курорт "Архыз"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краснодарская компания "Горные вершины" направила в ФАС ходатайство о разрешении на приобретение горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщила сама ФАС и пообещала оценить влияние сделки на рынок в установленном порядке.

Как сообщает АО "Кавказ. РФ", с 10 января по 14 февраля принимаются заявки на открытый конкурс для инвесторов на покупку курорта Архыз, его итоги будут подведены 1 марта. Конкурсные процедуры пройдут после завершения приема заявок. В марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО "Управляющая компания Архыз", которое является 100%-й дочкой АО "Кавказ.РФ".

Инвестор должен будет создать не менее 30 км горнолыжных трасс, развивать две уже существующие туристические деревни Романтик и Лунная Поляна и построить третью Дукка, увеличить количество доступных туристам гостиничных мест с нынешних 2 до 8 тысяч. Начальная цена контракта - 17 млрд рублей.

Строительство курорта "Архыз" в горах Карачаево-Черкессии началось в августе 2011 года. Сейчас там проложено 27 км трасс, действуют восемь канатных дорог. С 2011 года общие инвестиции государства в создание курорта составили 23 млрд рублей. В 2021 году он принял 693 тысячи туристов, что на 50% больше, чем годом ранее.

По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Горные вершины" зарегистрировано 15 декабря 2022 года, ее уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Генеральный директор - Андрей Скок, которому принадлежат также 51% уставного капитала АО "Сочи-парк".