Туристы активно бронируют горные курорты Сочи на 23 февраля, несмотря на дефицит снега

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - У туроператоров начались активные продажи отелей на горных курортах Красной Поляны на длинные февральские праздники, хотя из-за недостатка снежного покрова на трассах туристы в этом году стараются бронировать поездки ближе к датам вылета, сообщает в пятницу Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Сложности со снегом туристов не пугают. Спрос остается на уровне прошлого года. Сейчас активно бронируют заезды на февральские и мартовские праздники. Прогнозируем дальнейший рост продаж по Красной Поляне на длинные выходные в феврале. В некоторых компаниях отмечают рост спроса на 30-40%", - говорится в сообщении.

В то же время, туроператоры отмечают, что из-за недостатка снежного покрова значительно выросло число бронирований "в последний момент", так как туристы ждут снегопадов и полноценного открытия трасс.

"По наблюдениям участников рынка, росту интереса туристов к отдыху в Красной Поляне способствует сезонное снижение цен после новогодних каникул, которое составляет от 10 до 40%. Но на сами праздники, как ожидают туроператоры, цены снова пойдут вверх и будут на 25-30% выше, чем в обычные дни", - добавили в ассоциации.

Тем более, что некоторые отели уже объявили о приостановке продаж из-за отсутствия мест.

"На курорте Красная Поляна - это объекты высокого уровня, такие Rixos Krasnaya Polyana 5*, "Долина 960" 4*, "Ибис" и "Поляна 1389" 4*. К приостановке продаж близки и еще два отеля курорта - Novotel Resort & SPA Krasnaya Polyana и самый близкий к канатной дороге отель Courtyard Marriott Sochi Krasnaya Polyana 4*. По информации дирекции курорта, на высокие даты февраля-марта уже забронировано порядка 80% номерного фонда", - подчеркнули в АТОР.

В ассоциации отмечают, что у туроператоров, которые берут на гарантии блоки мест, можно найти номера в наиболее востребованных объектах размещения курортов "Роза Хутор" и "Красная Поляна".

В этом году из-за недостатка снега в горах Сочи курорты были вынуждены переносить начало сезона. На новогодних каникулах трассы работали в ограниченном режиме. В конце января снег пошел, но его не хватает для полноценного открытия всех трасс.