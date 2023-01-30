Baidu разрабатывает чат-бот наподобие ChatGPT и весной интегрирует его в поисковую систему

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта, подобный популярному ChatGPT от OpenAI, и планирует в марте интегрировать его в свой главный поисковый инструмент, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, Baidu, головной офис которой находится в Пекине, войдет в число нескольких технологических компаний в мире, у которых есть собственная версия технологии, которая интересует как потребителей, так и бизнес.

Baidu может стать первой компанией, которая сделает эту технологию доступной для пользователей в Китае, где заблокирован доступ к ChatGPT.

ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google.

На минувшей неделе Microsoft Corp. сообщила, что инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT. Ранее технологический гигант уже вложил в компанию около $1 млрд.

ADR Baidu на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 2,4%.