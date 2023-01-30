Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Baidu разрабатывает чат-бот наподобие ChatGPT и весной интегрирует его в поисковую систему

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Baidu Inc разрабатывает чат-бот на основе искусственного интеллекта, подобный популярному ChatGPT от OpenAI, и планирует в марте интегрировать его в свой главный поисковый инструмент, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Таким образом, Baidu, головной офис которой находится в Пекине, войдет в число нескольких технологических компаний в мире, у которых есть собственная версия технологии, которая интересует как потребителей, так и бизнес.

ЭкономикаMicrosoft вложит несколько миллиардов долларов в разработчика чат-бота ChatGPTЧитать подробнее

Baidu может стать первой компанией, которая сделает эту технологию доступной для пользователей в Китае, где заблокирован доступ к ChatGPT.

ChatGPT стремительно набрал популярность в интернете после запуска в конце ноября 2022 года: количество пользователей чат-бота достигло 1 млн менее чем за неделю. Его способность имитировать человеческую беседу стала поводом для обсуждений, что программа сможет заменить профессиональных писателей и даже поставить под угрозу поисковый бизнес Google.

На минувшей неделе Microsoft Corp. сообщила, что инвестирует несколько миллиардов долларов в OpenAI, разработчика ChatGPT. Ранее технологический гигант уже вложил в компанию около $1 млрд.

ADR Baidu на предварительных торгах в Нью-Йорке в понедельник дорожают на 2,4%.

Baidu
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

Американцы могут потратить на День святого Валентина до $26 млрд в 2023 году

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

РЖД заявили о трудностях с выгрузкой нефтепродуктов в ряде терминалов ДФО

Евро поднялся выше 76 рублей впервые с 9 января

"АвтоВАЗ" скоро решит проблему дефицита лакокрасочных материалов

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Renault и Nissan достигли соглашения о пересмотре условий альянса

Поставки смартфонов в Китае сократились в 2022 году до минимума за десятилетие

Акции "Ростелекома" выросли на 4,7-9,8% в связи с возможной покупкой "Мегафона"

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

Сиквел "Аватара" занял четвертую строчку в мировом прокате за всю историю

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток

"Коммерсантъ" сообщил об отказах РЖД принимать нефтепродукты к перевозке на восток
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });