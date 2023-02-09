Чат-бот Bard от Google на презентации выдал ответ с фактической ошибкой

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На презентации основанного на искусственном интеллекте чат-бота Bard от Google, одной из функций которого является поиск информации в интернете, сервис выдал результат поискового запроса с фактической ошибкой, сообщила Financial Times.

Это подсветило проблемы, с которыми сталкивается Google и которые ей необходимо решить, чтобы вывести чат-бот на широкий рынок, пишет издание.

Акции Alphabet Inc., холдинговой компании Google, упали в цене почти на 8% по итогам торгов в среду. На предварительных торгах в четверг бумаги Alphabet прибавляют 0,8%.

7 февраля корпорация Microsoft Corp. анонсировала давно ожидавшуюся интеграцию с ИИ-чат-ботом ChatGPT компании Open AI, который был встроен в новую версию поискового сервиса Bing.

Вслед за этим Google провела мероприятие в Париже, представив конкурирующий инструмент. На этой презентации, отвечая на вопрос о новых открытиях, сделанных с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, чат-бот ответил, что он "сделал самые первые фотографии нашей планеты за пределами Солнечной системы". Астрономы, однако, сразу уличили его в ошибке.

Это выводит на первый план серьезную проблему ИИ-инструментов, показывая, что они могут уверенно делать фактические ошибки и распространять дезинформацию, отмечает FT.

Один из астрономов отметил, что ИИ-инструменты могли неверно интерпретировать "двусмысленные пресс-релизы NASA".

Общей проблемой ИИ-систем является то, что они не понимают получаемую информацию, и делают предположения, основанные на вероятности, говорят эксперты. Эту же проблему признает и Microsoft.

На презентации старший вице-президент Google Прабхакар Рагхаван анонсировал новые функции поискового сервиса в рамках обновления системы, оказавшегося незначительным в сравнении с объявленными компанией планами серьезных изменений.

В частности, обновления включали новый поиск на основе изображений и интерактивные 3D-модели некоторых городов, включая Лондон и Лос-Анджелес.