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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Baidu планирует организовать крупнейшую в мире зону покрытия сервиса роботакси

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Китайская техкомпания Baidu Inc планирует организовать крупнейшую в мире зону покрытия сервиса беспилотного такси Apollo Go.

Как сообщила компания, она намерена расширять зону возможных поездок и покрывать еще большее число клиентов в 2023 году. Apollo Go на данный момент предлагает поездки на беспилотных автомобилях в 10 китайских городах.

На прошлой неделе Baidu отчиталась о том, что Apollo Go совершил более 474 тыс. поездок в третьем квартале, что более чем в четыре раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего с момента запуска сервиса роботакси им воспользовались 1,4 млн раз.

"В крупных городах Китая, среди которых Пекин и Шанхай, каждое роботакси Apollo Go может совершить в среднем 15 поездок в день, почти столько же, сколько совершают таксисты обычных сервисов", - говорится в пресс-релизе Baidu.

Компания также отметила, что развитие технологии беспилотного вождения происходит быстрее, чем она ожидала, и на данный момент ей необходимо всего 20 дней, чтобы запустить сервис роботакси в новом городе.

Котировки акций Baidu выросли на 9% в Гонконге во вторник. С начала года рыночная капитализация компании упала на 32%.

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