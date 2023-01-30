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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей

Акционеры ВТБ утвердили допэмиссию на 302 млрд рублей
Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на внеочередном собрании утвердили выпуск дополнительных обыкновенных акций на общую сумму 302 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка.

Акционеры одобрили размещение 30 трлн 19 млрд дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.

Допэмиссия может быть оплачена денежными средствами, вкладом в имущество в виде акций Российского национального коммерческого банка (РНКБ), а также требованиями по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ.

В 2022 году из-за попадания под санкции и сложной экономической ситуации ВТБ будет убыточным, но в 2023 году, по оценке главы банка Андрея Костина, вернется к прибыли. Давление на нормативы достаточности капитала банка помимо убытков может оказать покупка у ЦБ группы "Открытие" за 340 млрд рублей. В банке при этом заявляли, что сделка окажет "позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ".

В ноябре прошлого года правительство внесло поправку в проект бюджета, согласно которой оно получает право не изымать выданный ВТБ в 2014 году из средств ФНБ субординированный депозит на 100 млрд рублей для финансирования инфраструктурных проектов, даже если у кредитной организации возникнут трудности с достаточностью капитала.

Кроме того, в октябре прошлого года вступил в силу закон, разрешающий правительству внести в уставный капитал ВТБ 100% акций РНКБ, который, как ожидается, в 2023 году войдет в периметр группы второго по величине банка РФ. Рыночная стоимость акций РНКБ для внесения в капитал ВТБ была оценена в 48,4 млрд рублей, следует из опубликованного Росимуществом отчета независимого оценщика.

Контрольный пакет акций ВТБ принадлежит Росимуществу (60,93%). Крупными акционерами являлись Государственный нефтяной фонд Азербайджана (2,95%), Qatar Holding LLC (2,35%), ещё 3,2% у НПФ "Открытие". Актуальные сведения об акционерах ВТБ были скрыты в связи с санкциями, которые ввели против него США, ЕС, Великобритания.

ВТБ
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