Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ передал 100% банка "Открытие" ВТБ, говорится в сообщении регулятора.

ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций "Открытия", отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из них денежными средствами 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам).

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

Ранее в пресс-службе ЦБ РФ "Интерфаксу" сообщали, что группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, Банк России оценивает сделку как успешную.

ЦБ РФ ВТБ Открытие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Силуанов заверил, что планов менять налоговые правила 2023 году нет

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Нефть подорожала на данных об отмене обязательного карантина для туристов в Китае

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

Белоусов заявил, что крепкий рубль уже сыграл свою роль для экономики

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

ЦБ в феврале может сузить прогноз по динамике ВВП РФ на 2023 год

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Минфин перечислил НРД 10,9 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2028"

Сбербанк в 2022 г. предотвратил попытки хищения средств клиентов на 154 млрд рублей

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

Сбербанк надеется открыть филиал в Китае до конца 2023 года

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

"Газпром" стал самой заметной компанией в российских медиа в 2022 году

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

Закупки зерна в госфонд РФ превысили запланированные на 2022 год 3 млн тонн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });