Сделка по продаже банка "Открытие" ВТБ закрыта

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Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ передал 100% банка "Открытие" ВТБ, говорится в сообщении регулятора.

ВТБ выполнил свои обязательства перед ЦБ по оплате акций "Открытия", отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что ВТБ заплатит за активы "Открытия" 340 млрд рублей, из них денежными средствами 233,1 млрд рублей, еще 106,9 млрд рублей облигациями федерального займа, участвовавшими в санации Банка Москвы (их стоимость рассчитана по рыночным ценам).

В периметр сделки вошли банк "Открытие" и его "дочки" по состоянию на 30 июня, за исключением АО "Точка", АО "Балтийский лизинг" и ООО "Кама", которые выбыли из состава дочерних компаний до этой даты, заявил ранее ВТБ.

Ранее в пресс-службе ЦБ РФ "Интерфаксу" сообщали, что группа "Открытие" для сделки с ВТБ была оценена с мультипликатором 0,6 капитала, Банк России оценивает сделку как успешную.