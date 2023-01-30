РФ и Китай подготовили соглашение о поставках газа по "дальневосточному" маршруту

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Российская и китайская стороны подготовили проект межправительственного соглашения о поставках газа по "дальневосточному" маршруту.

Текст документа опубликован в составе соответствующего распоряжения правительства от 28 января. Документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Главный момент соглашения - регулирование вопросов строительства и эксплуатации трансграничного участка газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (РФ) и Хулинь (КНР).

Как сообщалось, в 2022 году ПАО "Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту, который позволит увеличить объем поставок газа ПАО "Газпром" в КНР на 10 млрд куб. м в год. Предполагается, что газ в рамках нового договора пойдет не только на энергетический рынок Пекина и Шанхая, но будет также активно потребляться по трассе дальневосточного газопровода в северо-восточных регионах Китая.

Отдельно в документе подчеркивается приоритетная роль рубля и юаня при расчетах: "Стороны приветствуют и поощряют использование уполномоченными организациями национальных валют РФ и КНР при осуществлении расчетов в энергетической сфере. Финансовые ведомства сторон будут совместно создавать условия для продвижения использования уполномоченными организациями национальных валют при осуществлении расчетов в энергетической сфере".

Трансграничный участок газопровода начинается на газоизмерительной станции на российском берегу и заканчивается на стартовой станции Хулинь в КНР (и не включает ГИС и стартовую станцию). Соглашение определяет, что на ГИС на российской территории должен присутствовать представитель CNPC, которому российские партнеры обеспечат ускоренное оформление разрешительных документов для пребывания.

ПАО "Газпром" назначено единственной организацией, осуществляющей поставку природного газа по трансграничному участку газопровода, а также проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории РФ. КННК в свою очередь будет единственной организацией, осуществляющей прием природного газа по трансграничному участку газопровода, a Китайская национальная трубопроводная корпорация (КНТК) будет отвечать за проектирование, строительство и эксплуатацию трансграничного участка газопровода на территории КНР.

Собственниками трансграничного газопровода (включая национальную часть подводного перехода) будут "Газпром" (или его 100-процентное дочернее общество) и КНТК (или ее аффилированная организация). Точка разграничения участков подводного перехода определяется на дату окончания строительства трансграничного участка газопровода и остается неизменной на весь срок действия соглашения.

Координация выполнения соглашения возложена на Минэнерго России и Государственное энергетическое управление Китайской Народной Республики.