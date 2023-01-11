"Газпром" сообщил CNPC, что работа по поставкам с Дальнего Востока идет по графику

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Работа в рамках проекта поставок российского газа в Китай по "дальневосточному" маршруту ведется в соответствии с намеченным графиком, сообщает "Газпром" по итогам совместного координационного комитета "Газпрома" и CNPC.

"Отдельное внимание было уделено ходу реализации договоренностей в соответствии с подписанным компаниями в феврале 2022 года договором купли-продажи газа по "дальневосточному" маршруту. Это второй долгосрочный договор "Газпрома" и CNPC на поставку российского трубопроводного газа. Отмечено, что работа в рамках проекта ведется в соответствии с намеченным сторонами графиком", - говорится в релизе.

Представители "Газпрома" проинформировали китайских коллег о ходе проектирования газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа в Китай через территорию Монголии.

В сообщении "Газпрома" отмечается, что концерн "надежно поставляет газ в Китай по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири". Стороны согласовали даты проведения плановых профилактических работ на газопроводе "Сила Сибири" весной и осенью текущего года.

В ходе заседания СКК также рассмотрены вопросы сотрудничества компаний в области подземного хранения газа, обучения персонала и в научно-технической сфере.

"Сила Сибири"

Поставки российского газа в КНР по газопроводу "Сила Сибири" начались в 2019 году с расположенного в Якутии Чаяндинского месторождения. В декабре прошлого года к системе подключилось Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Первые пять лет отводятся на наращивание объема поставок до 38 млрд куб. м в год. В 2021 году "Газпром" направил в КНР по этой магистрали 10,39 млрд куб. м. В 2022 году поставки запланированы на уровне 15 млрд куб. метров, в 2023 году - 22 млрд куб. м.

"Дальневосточный" маршрут

В феврале 2022 года подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год. В феврале 2022 года начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири - 2".