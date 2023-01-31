Минтранс предложил выплатить 22,3 млрд рублей компенсаций за застрявшие за границей вагоны

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил проект распоряжения правительства о компенсациях железнодорожным операторам примерно за 10 тысяч вагонов, изъятых на Украине и в Финляндии, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на этот проект документа.

В нем предлагается выделить Росжелдору в 2023 году из резервного фонда правительства 22,3 млрд рублей на компенсацию не менее чем 32 получателям ущерба "вследствие изъятия не менее чем 9878 железнодорожных вагонов". Таким образом, расчетная субсидия на вагон составит 2,2 млн рублей. Субсидии предоставляются на основании конкурса, в котором могут участвовать операторы, не являющиеся иностранным юрлицом или не контролируемые офшорами.

В октябре 2022 года правительство одобрило компенсации автоперевозчикам за незаконное изъятие их транспортных средств и грузов: всего не менее чем 73 автопредприятиям было выделено 1,64 млрд рублей за изъятие не менее 258 грузовиков, напомнило издание. Средства также выделялись из резервного фонда правительства.

Количество вагонов, которые оказались на зарубежной территории, точно не известно с учетом того, что часть вагонов удавалось вернуть. По информации газеты, указанное в проекте количество вагонов и их ориентировочная стоимость были подсчитаны самими операторами - Минтранс получил эти данные от Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ).

Глава "Укрзализныци" (железные дороги Украины) Александр Камышин в марте сообщал, что на территории страны находится свыше 15 тысяч российских вагонов, в том числе около 11 тысяч полувагонов, свыше 2 тысяч цистерн, около 600 крытых вагонов, около 160 платформ. В частности, более 3 тысяч вагонов, по его словам, принадлежали компаниям, "которые точно являются российскими", в том числе ГТЛК, "ВЭБ-лизингу", "ВТБ Лизингу", "Газпромтрансу", "Сбер Лизингу". На момент принятия решения Финляндией о прекращении грузового сообщения с Россией на территории страны, по данным местных властей, находилось около 5 тысяч российских вагонов.

По данным "Коммерсанта" у крупнейших операторов - Федеральной и Первой грузовых компаний (ФГК и ПГК) - вагонов за рубежом не задержано. Globaltrans в сентябре сообщал в отчетности о порядка 3,3 тысячи единиц подвижного состава, преимущественно полувагонов, заблокированных на Украине. Около 850 вагонов были задержаны в Финляндии у "Транс Синергии", около 120 - у "Новотранса" в Венгрии, Словакии и Польше, однако статус возврата неизвестен, сообщает газета.

"На текущий момент данный проект постановления правительства пока не прошел стадии согласования с Минфином, но мы надеемся, что субсидии будут выделены, что позволит операторским компаниям восстановить выбывший парк и развивать инвестиционную деятельность, - говорят в "Новой перевозочной компании". - Но если оценивать документ по существу, то предложенные условия участия в отборе для операторов, по нашим оценкам, вполне выполнимые". Что касается средней цены вагона, добавляют там, то по формулам будет использоваться пропорция между выделенной субсидией и рыночной оценкой вагона, так как задержаны неравноценные вагоны.