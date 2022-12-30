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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Российская "дочка" швейцарского UBS сдала лицензию депозитария

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ аннулировал лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности у Ю Би Эс банка, "дочки" швейцарского UBS AG, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Лицензия аннулирована на основании поданного банком заявления.

В отчетности за второй квартал UBS сообщал, что после начала специальной военной операции на Украине он отказался от новых бизнес-проектов в России. В первом полугодии объем связанных с Россией активов швейцарской группы сократился вдвое, до $300 млн.

В сентябре Ю Би Эс банк сообщал, что снизит уставный капитал на 2,45 млрд рублей путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников.

UBS - один из первых иностранных банков, начавших свою деятельность на российском рынке. В 1996 году он открыл представительство в Москве, а через год создал с действовавшей на российском рынке группой Brunswick Capital совместное предприятие по оказанию инвестиционно-банковских услуг (ЗАО "Брансвик Ю Би Эс Варбург"). Ю Би Эс банк был зарегистрирован и получил лицензию на осуществление банковских операций в 2006 году.

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