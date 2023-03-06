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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:02

Банк UBS сократил бонусный пул на 10%, но повысил зарплату CEO

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - UBS Group AG, крупнейший банк Швейцарии, сократил пул премиальных выплат по итогам 2022 года на 10% на фоне снижения выручки, однако увеличил размер вознаграждения главному исполнительному директору.

В целом бонусный пул уменьшился до $3,3 млрд c $3,7 млрд годом ранее, говорится в отчете UBS.

Совокупное вознаграждение главного исполнительного директора UBS Ральфа Хамерса за 2022 год увеличилось до 12,2 млн франков ($13 млн) по сравнению с 11 млн франков в 2021 году.

UBS в минувшем году увеличил чистую прибыль на 2%, до $7,63 млрд, однако выручка банка сократилась на 2%, до $34,56 млрд.

С начала года капитализация UBS увеличилась на 20,2%, до 67,6 млрд швейцарских франков.

UBS Швейцария Ральф Хамерс
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