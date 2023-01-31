"Соллерс" назначил новых руководителей своих производственных предприятий

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ПАО "Соллерс" оптимизировало структуру корпоративного управления, назначив новых руководителей своих производственных предприятий, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Генеральным директором ООО "Соллерс Алабуга", выпускающего в Татарстане LCV под брендом "Соллерс", назначен Алексей Матасов, ранее занимавший должность исполнительного директора этого же предприятия и работающий в группе с 2008 года.

Гендиректором ООО "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ) назначен Алексей Спирин, который присоединился к "Соллерсу" также в 2008 году и до сих пор был исполнительным директором "УАЗа".

Руководителем Заволжского филиала "УАЗа" стал Ильнур Сахабиев, ранее назначенный гендиректором ООО "Литейный завод "РосАЛит" и также являющийся производственным директором завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга".

Производственную площадку "Соллерса" во Владивостоке - ООО "Автомобильные Индустриальные Технологии", переименованное бывшее СП с Mazda, готовящееся запуску с новым продуктом - возглавил Ильдар Хисматуллин, который работает в компании с 2005 года и раньше был заместителем гендиректора СП.

Новые руководители приступают к исполнению обязанностей с 1 февраля. Одновременно с назначениями "Соллерс" упраздняет должности исполнительных директоров своих производственных площадок.

Гендиректором "УАЗа" и предприятия "Соллерс Алабуга" до настоящего времени был глава совета директоров "Соллерса" Адиль Ширинов, владивостокской площадки - Елена Фролова, возглавлявшая СП с Mazda, "Заволжского моторного завода" (ПАО "ЗМЗ") - Руслан Горевой.

Ширинов через пресс-службу объяснил, что кадровая ротация отражает уже сложившуюся за 2022 год структуру управления, в которой операционные руководители автозаводов приняли на себя всю полноту полномочий по обеспечению текущей производственной деятельности, а совет директоров и менеджмент группы сосредоточились на вопросах стратегии, развития продуктовой линейки, формирования новых партнерств в области производства автомобилей и компонентной базы, а также на вопросах подготовки и реализации инвестиционной программы группы.

"Молодое поколение производственных управленцев, которое возглавило наши предприятия, уже в полной мере проявило свою способность эффективно управлять операционными процессами в условиях сложнейших вызовов, с которыми мы столкнулись в минувшем году. И принятые изменения организационной структуры позволят нам лучше распределить ресурсы внутри группы "Соллерс" для одновременного наращивания производственной программы, проработки и запуска новых проектов и более быстрого движения к нашим стратегическим целям", - добавил Ширинов.