Ford завершил выход из бывшего российского СП с "Соллерсом"

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Американский автоконцерн Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit (ООО "Соллерс Форд"), следует из данных ЕГРЮЛ.

СП, выпускавшее до весны 2022 года легкие грузовики Ford Transit в Елабуге, контролируется через ООО "Форд Соллерс Холдинг". Владельцем последнего до конца 2022 года была нидерландская Ford Sollers Netherlands B.V., принадлежащая российскому (51%) и американскому (49%) автоконцернам. Контроль над 100% долей ООО "Форд Соллерс Холдинг", как следует из реестра, 30 декабря перешел к ПАО "Соллерс".

Факт закрытия сделки по выходу Ford из российского СП подтвердили в "Соллерсе", не уточнив подробностей.

Ford объявил о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю (49%) в российском СП в конце октября. Условия сделки предполагают опцион на обратный выкуп доли в течение 5 лет.

СП "Соллерс Форд" с середины 2019 года выпускало в Елабуге только легкие коммерческие грузовики Ford Transit в различных модификациях, производство которых остановилось в начале марта 2022 года. До этого американский концерн уже ушел с российского рынка легковых автомобилей.

LCV Ford Transit были драйвером роста продаж группы "Соллерс" и пользовались высоким спросом у российских клиентов. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год продажи Ford Transit в России выросли в 1,5 раза (на 48,5%), до 20,84 тысячи единиц. Их доля рынка увеличилась на 0,6 п.п., до 1,3%.

После прекращения выпуска моделей Ford Transit в России группа "Соллерс" учредила ООО "Соллерс Алабуга" и, используя мощности бывшего СП с Ford, начала реализацию "замещающего" проекта по выпуску LCV под собственным брендом. С конца ноября в Елабуге производятся полукапотные LCV "Соллерс Атлант" (массой 2,5-4,2 т) и бескапотные "Соллерс Арго" (массой 2,5-3,5 т) на базе моделей китайского JAC.

"Автомобили "Соллерс" заместят ушедший с российского рынка Ford Transit. Продажи первых LCV стартуют уже в декабре этого года, а производство по технологии полного цикла будет запущено в 2023 году. Программа локализации новой линейки коммерческих автомобилей будет включать в себя производство дизельных двигателей, штамповочное производство, локализацию ключевых электронных компонентов, элементов шасси и изделий из пластика", - говорил ранее вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантурова.

Как говорила замгендиректора и совладелец группы "Соллерс" Зоя Каика, за два-три года компания рассчитывала выйти на продажи 30 тысяч LCV собственной марки, к 2028 году - до 50 тысяч штук в год.

В ПАО "Соллерс", помимо предприятия "Соллерс Алабуга", входят "Ульяновский автомобильный завод" (УАЗ, является ключевым активом группы), промплощадка "ЗМЗ" (Нижегородская область), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов. В июне он продал контрольный пакет в группе (76,7%) компании "Альтер Инвест", совладельцами которой являются топ-менеджеры "Соллерса": гендиректор "УАЗа" и "Соллерс Алабуга" Адиль Ширинов (39%), гендиректор группы "Соллерс" Николай Соболев (35,5%), его заместитель Зоя Каика (20%) и заместитель директора по правовым вопросам Виктор Хвесеня (5%).