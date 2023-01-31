Инфляция во Франции ускорилась в январе до 7%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В январе 2023 года потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в январе выросли на 7% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee.

Темпы роста ускорились по сравнению с 6,7% в декабре.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, также в среднем ожидали ускорения инфляции до 7%.

Потребительские цены в январе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, когда они уменьшились на 0,1%. Аналитики в среднем прогнозировали их повышение на 0,4%.

Цены, рассчитанные по французским стандартам, в январе выросли на 6% в годовом выражении и на 0,4% в помесячном. В декабре они выросли на 5,9% в годовом выражении и снизились на 0,1% в помесячном.

Стоимость продуктов питания во Франции в январе выросла на 13,2% в годовом выражении против подъема на 12,1% месяцем ранее, рост цен на энергоносители ускорился до 16,3% с 15,1%, на промышленные товары - остался на уровне 4,6%. Услуги подорожали в прошлом месяце на 2,6% (2,9% в декабре).