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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Мировой спрос на золото в 2022 году вырос на 18%, до максимума за 11 лет

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В 2022 году мировой спрос на золото увеличился на 18% и достиг 4741 тонны, что является максимумом с 2011 года, говорится в ежегодном отчете World Gold Council (WGC).

Покупки золота центробанками мира выросли по итогам второго года подряд и достигли 1136 тонн. Основными покупателями золота стали регуляторы из развивающихся стран, включая Турцию и Китай.

"В 2022 году центробанки не только стали нетто-покупателями золота 13-й год подряд, но и приобрели второй по величине объем драгметалла за всю историю наблюдений с 1950 года", - отметили авторы отчета.

Инвестиционный спрос на золото повысился на 10% и достиг 1107 тонн. В том числе покупки слитков и монет увеличились на 2%, до 1217 тонн, а отток из обеспеченных золотом ETF составил 110 тонн, что соответствует денежному оттоку в размере около $3 млрд.

Использование золота в технологическом секторе в 2022 году сократилось на 7% из-за снижения спроса на бытовую электронику и составило 309 тонн. Годовой спрос на золото со стороны ювелирных компаний уменьшился на 3%, до 2086 тонн.

Совокупное предложение золота в 2022 году повысилось на 2% и достигло 4755 тонн. В том числе добыча золота увеличилась на 1% составила максимальные за четыре года 3612 тонн.

WGC придерживается позитивного прогноза для золота на 2023 год на фоне продолжающегося ослабления курса доллара, растущих рисков рецессии и повышенных геополитических рисков.

Спрос со стороны ЦБ предсказать сложнее, однако с учетом общего сокращения резервов можно ожидать, что покупки драгметалла центробанками мира будут в этом году более умеренными, чем в прошлом, говорится в отчете.

WGC Китай Турция
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