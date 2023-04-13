Ритейлер Tesco сократил вдвое годовую доналоговую прибыль

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейший британский ритейлер Tesco Plc сократил доналоговую прибыль в два раза по итогам 2022-2023 финансового года. Компания раскрыла годовую отчетность и анонсировала масштабную программу выкупа акций.

Доналоговая прибыль Tesco за 12 месяцев, завершившихся 25 февраля, упала до 1 млрд фунтов стерлингов ($1,25 млрд) с 2,03 млрд фунтов годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль снизилась до 2,63 млрд фунтов с 2,83 млрд фунтов и превзошла консенсус-прогноз, подготовленный самой компанией, на уровне 2,61 млрд фунтов.

Выручка с учетом продаж топлива достигла 65,76 млрд фунтов по сравнению с 61,3 млрд фунтов. Аналитики ожидали показатель на уровне 65,72 млрд фунтов.

Без учета топлива продажи Tesco повысились до 57,66 млрд фунтов с 54,77 млрд фунтов. Сопоставимые розничные продажи увеличились на 5,1%.

В текущем фингоду ритейлер ожидает сохранения скорректированной операционной прибыли на уровне прошлого фингода и прогнозирует, что показатель свободного денежного потока будет в диапазоне от 1,4 млрд до 1,8 млрд фунтов.

Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 10,9 пенса на акцию за прошлый финансовый год, на уровне предыдущего фингода.

Также компания анонсировала программу выкупа акций на сумму до 750 млн фунтов. Программа будет действовать 12 месяцев.

С начала года капитализация Tesco выросла на 21% - до 19,45 млрд фунтов.