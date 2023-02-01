Тариф "Платона" с 1 февраля повысится до 2,84 руб./км

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля проиндексирован на 30 копеек: с 2,54 рублей до 2,84 рублей за 1 км пробега.

Росавтодор в июле 2022 года публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым в феврале 2023 года предполагалось повышение тарифа на 44 копейки, до 2,98 рублей за 1 км. С учетом данных Росстата об индексе потребительских цен тариф фактически проиндексировали чуть ниже июльского прогноза.

На сегодняшний день в "Платоне" зарегистрировано свыше 1,729 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 763 тысяч грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 212,6 млрд рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, подчеркивают в Росавтодоре.

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%), бизнесмену Игорю Ротенбергу (23,5%), гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТСа Антону Замкову (7,5%).