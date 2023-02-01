Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Тариф "Платона" с 1 февраля повысится до 2,84 руб./км

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля проиндексирован на 30 копеек: с 2,54 рублей до 2,84 рублей за 1 км пробега.

Росавтодор в июле 2022 года публиковал плановый прогноз индексации, в соответствии с которым в феврале 2023 года предполагалось повышение тарифа на 44 копейки, до 2,98 рублей за 1 км. С учетом данных Росстата об индексе потребительских цен тариф фактически проиндексировали чуть ниже июльского прогноза.

На сегодняшний день в "Платоне" зарегистрировано свыше 1,729 млн грузовиков массой более 12 тонн, принадлежащие более 763 тысяч грузоперевозчиков.

За время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 212,6 млрд рублей, включая взысканные Ространснадзором штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства направляются на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения, подчеркивают в Росавтодоре.

Оператором госсистемы взимания платы с грузовиков "Платон" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС). По данным ЕГРЮЛ, компания принадлежит АО "РТ-Инвест" (50%), бизнесмену Игорю Ротенбергу (23,5%), гендиректору "РТ-Инвеста" Андрею Шипелову (19%) и гендиректору РТИТСа Антону Замкову (7,5%).

Платон Росавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Запрет на продажу нефти по price cap для российских компаний вступил в силу с 1 февраля

Суд удовлетворил иск банка "Санкт-Петербург" к Euroclear на $107 млн и 489 тысяч евро

Рубль дорожает к доллару и евро на фоне перешедшей к укреплению нефти

Рынок акций РФ во вторник обновил максимум за 2,5 месяца по индексу МосБиржи

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

General Motors списал $657 млн в связи с прекращением бизнеса в РФ в 2022 году

ЦБ РФ завершит обзор денежно-кредитной политики в середине 2023 года

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

"КАМАЗ" объяснил стабильной работой рост котировок на "Мосбирже" почти на 21%

ЦБ отметил, что активность экономики России в начале 2023 года выше ожиданий

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году

Суверенный фонд Норвегии потерял рекордные $164 млрд в 2022 году
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });