Тариф "Платона" с февраля 2024 года может вырасти с 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км

Фото: URA.RU/TASS

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Тариф госсистемы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным автодорогам "Платон" с 1 февраля 2024 года может быть проиндексирован на 15 копеек: с текущих 2,84 рубля/км до 2,99 рубля/км.

"На основании постановления правительства РФ от 29 июня 2019 года № 843 с 1 февраля 2024 года в рамках ежегодной индексации размер платы в государственной системе "Платон" прогнозируется на уровне 2,99 рубля за километр пробега. Текущий размер платы - 2,84 рубля за километр пробега. При этом прогнозный размер платы может быть скорректирован после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2023 год", - сообщил Росавтодор.

Фактический размер платы будет указан на официальном сайте ведомства с 10 по 20 января 2024 года.

По данным Росавтодора, на сегодня в системе "Платон" зарегистрировано более 1,79 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн. За время работы системы в Федеральный дорожный фонд поступило более 238 млрд рублей (в 2022 году - 39,7 млрд рублей), включая штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Средства направляются на капитальный ремонт автодорог общего пользования федерального значения.

Оператором "Платона" является ООО "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС).