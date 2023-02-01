Mondelez объявила программу выкупа акций на $6 млрд

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров американской Mondelez International утвердил новую программу выкупа акций компании объемом до $6 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе одного из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, она заменит предыдущую программу и будет действовать до конца 2025 года.

Котировки акций Mondelez выросли на 1,2% на дополнительных торгах во вторник. За последние три месяца рыночная стоимость компании поднялась на 4,6% (до $88,55 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 10,1% за этот период.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.