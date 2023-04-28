Mondelez в I квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Американская Mondelez International Inc., один из крупнейших мировых производителей снеков и кондитерских изделий, в первом квартале увеличила чистую прибыль в 2,4 раза, а также повысила прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте поднялась до $2,09 млрд, или $1,52 в расчете на акцию, по сравнению с $861 млн, или $0,61 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. Показатель без учета разовых факторов составил $0,89 на акцию.

Выручка повысилась до $9,17 млрд с $7,76 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,8 при выручке в $8,46 млрд.

Mondelez улучшила годовой прогноз органического роста выручки до не менее 10% с ожидавшихся ранее 5-7%.

Компания также рассчитывает, что ее скорректированная прибыль в расчете на акцию в этом году также увеличится на 10% или более. Ранее она прогнозировала, что повышение этого показателя будет выражаться "высоким однозначным числом".

Акции компании на дополнительных торгах в четверг подорожали на 2,3% после публикации отчетности. С начала текущего года ее рыночная стоимость выросла на 10,8% (до $98,6 млрд), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite поднялся на 4,5% за этот период.

Mondelez International работает более чем в 160 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.