Snap увеличила выручку рекордно низкими темпами в IV квартале, зафиксировав чистый убыток

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Американская Snap Inc., владелец приложения Snapchat, увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года на 0,1% - рекордно низкими темпами, и зафиксировала чистый убыток, в частности, из-за расходов на реструктуризацию.

Компания, основную часть выручки которой составляют доходы от рекламы, не стала давать прогнозов, отметив, что рекламодатели ограничивают свои расходы.

Как говорится в пресс-релизе Snap, ее выручка в октябре-декабре повысилась до $1,3 млрд по сравнению с $1,298 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Чистый убыток компании составил $288,5 млн, или $0,18 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $22,6 млн, или $0,01 на акцию, годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали квартальную выручку Snap на уровне $1,3 млрд при чистом убытке в $0,11 на акцию.

Количество ежедневно активных пользователей приложения Snapchat увеличилось на 17% в годовом выражении - до 375 млн.

"За последний год мы отметили ряд факторов, повлиявших на темпы роста нашей выручки, в том числе макроэкономические проблемы, изменения в политике платформы и усиление конкуренции, - говорится в заявлении Snap для инвесторов. - Эти вызовы сохранялись в четвертом квартале и создали сложную операционную среду".

По итогам всего 2022 года выручка Snap увеличилась на 12%, до $4,6 млрд. Компания зафиксировала годовой чистый убыток в $1,43 млрд, что учитывает расходы на реструктуризацию в $189 млн.

Акции Snap подешевели на 15% на дополнительных торгах во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 29%.