Глава Snap обязал сотрудников выходить в офис четыре дня в неделю с февраля

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской Snap Inc., владельца приложения Snapchat, Эван Шпигель рассчитывает на то, что сотрудники будут проводить в офисах компании 80% своего рабочего времени, начиная с февраля.

"Я считаю, что увеличение времени, которое мы проводим вместе вживую, позволит нам реализовать наш потенциал полностью", - написал он в объявлении для персонала, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

По словам Шпигеля, это означает, что сотрудники, работающие полный рабочий день, должны будут находиться в офисе не менее четырех дней в неделю. При этом допускается некоторая гибкость в отношении связанных с работой задач: так, деловые встречи с клиентами будут считаться временем, проведенным в офисе.

"То, чем каждый из нас может пожертвовать, когда речь идет о личном удобстве, как мне кажется, принесет нам плоды, если говорить о коллективном успехе", - написал Шпигель.

Snap в августе сократила 20% персонала и отказалась от проектов, которые не способствуют росту выручки. По итогам третьего квартала компания зафиксировала минимальные в своей истории темпы роста выручки.

Snap пополнила список американских компаний, официально возвращающих сотрудников в офисы на фоне ослабления ограничений, связанных с распространением коронавируса. Так, Apple Inc. попросила работников выходить в офисы три дня в неделю, начиная с сентября. Тем временем новый владелец Twitter Inc. миллиардер Илон Маск настаивает на том, чтобы его сотрудники все время работали из офиса, несмотря на то, что до того, как он приобрел соцсеть, там обещали сотрудникам, что они смогут работать из любой точки мира "всегда".

Акции Snap в ходе торгов во вторник в Нью-Йорке дешевеют на 0,12%. Капитализация компании с начала года уменьшилась в 4,8 раза, до $15,9 млрд.