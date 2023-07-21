Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Glencore в I полугодии снизил выпуск меди на 4%, никеля - на 20%

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Glencore в I полугодии снизил выпуск меди из собственного сырья на 4% к аналогичному периоду 2022 года, до 488 тысяч тонн, цинка - на 10%, до 434,7 тысячи тонн, сообщила компания.

Выпуск никеля за январь-июнь упал на 20%, до 46,4 тысячи тонн, в связи с большим объемом переработки стороннего сырья на Sudbury INO годом ранее.

Производство свинца сократилось на 8%, до 87,4 тысячи тонн, золота - выросло на 10%, до 369 тысяч унций, серебра - упало на 25%, до 9,5 млн унций.

Выпуск кобальта вырос на 5% и составил 21,7 тысячи тонн, феррохрома - понизился на 9%, до 717 тысяч тонн.

Объем добычи угля сократился на 2%, до 54,2 млн тонн.

Средняя цена реализации меди в первом полугодии составила $8 267/тонна, цинка - $2 729/тонна, никеля - $21 010/тонна.

Glencore подтвердила прогноз производства на 2023 год: в этом году компания планирует выпустить порядка 1,04 млн тонн меди, 38 тысяч тонн кобальта, 950 тысяч тонн цинка, 112 тысяч тонн никеля, 1,31 млн тонн феррохрома и 110 млн тонн угля.

Glencore
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тинькофф банк предупредил о задержке в отправке валютных переводов из-за санкций США

Отмена НДС на организованные путешествия по РФ позволит туроператорам снизить цены на 8-10%

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Правительство РФ прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензин

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Банк "Солидарность" посоветовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные

В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });