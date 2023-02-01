Минфин разместил на аукционах 1 февраля ОФЗ на рекордные с начала года 140,23 млрд руб.

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Министерство финансов России разместило на трех первичных аукционах 1 февраля облигации федерального займа (ОФЗ) на рекордную с начала года сумму - 140,23 млрд рублей по номиналу - при общем спросе 278,73 млрд рублей. Всего с начала года Минфин продал ОФЗ на общую сумму 349,73 млрд рублей по номиналу, что составляет 43,7% от квартального плана (за три аукционных дня января объем размещения ОФЗ составил 209,5 млрд рублей).

На первом аукционе, состоявшемся в среду, были проданы бумаги на сумму 53,831 млрд рублей по номиналу при спросе 110,578 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 53 млрд рублей. При этом средневзвешенная цена по размещению ОФЗ-ПД серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года составила 96,4247% от номинала, что соответствует доходности 10,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 96,346% от номинала, что соответствует доходности 10,34% годовых.

На втором аукционе, где размещались ОФЗ-ПД серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года, были проданы бумаги на сумму 70,527 млрд рублей по номиналу при спросе 97,324 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 53,107 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе составила 74,1908% от номинала, что соответствует доходности 10,51% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 74,11% от номинала, что соответствует доходности 10,52% годовых.

На третьем аукционе, где размещались ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года, было продано бумаг на общую сумму 15,874 млрд рублей по номиналу при спросе 70,825 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона - 15,015 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 93,7198% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,69% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых.

Минфин РФ планирует в первом квартале 2023 года разместить ОФЗ объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости. Всего запланировано 11 аукционных дней: три в январе и по четыре в феврале и марте. Будут предлагаться бумаги дюрацией до 5 лет - на сумму до 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет - до 400 млрд рублей, от 10 лет - до 300 млрд рублей. Валовой объем внутренних заимствований в этом году должен составить 2,5 трлн рублей. Также, согласно внесенным одновременно с проектом бюджета поправкам в Бюджетный кодекс, у Минфина будет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.