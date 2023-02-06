Силуанов видит возможность "понижательного тренда" доходности на аукционах ОФЗ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Предстоящие аукционы по размещению ОФЗ могут сопровождаться "понижательным трендом" доходности, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в подкасте "Легкие деньги" на Первом канале.

Он напомнил, что последние размещения проходили с доходностью свыше 10% годовых.

"Мы сейчас занимаем на начало года чуть больше 10% (годовых - ИФ). Мы считаем, что это очень высокий процент, и будущие наши аукционы мы видим, что есть возможность по понижательному тренду", - сказал министр.

Силуанов также отметил, что ОФЗ хороши для вложений. "Сейчас под сколько можно в банки положить деньги на депозит - 6-7%? 10% (по ОФЗ - ИФ), можешь купить сегодня, завтра продать, но 10% купон ты получишь. Поэтому покупайте облигации федерального займа. (...) 10% это только сейчас, на начало года. Мы видим тренд на замедление динамики по инфляции, если кто хочет защитить свои сбережения, надо сейчас покупать, дальше будут ставки снижаться", - сказал он.

Средневзвешенная доходность на последних аукционах 1 февраля по ОФЗ-ПД двух выпусков составила 10,34% и 10,52% годовых, ОФЗ-ИН - 3,33% годовых. На январских аукционах доходности облигаций с постоянным доходом были в диапазоне от 9,9% до 10,47% годовых.

Всего Минфин планирует в первом квартале 2023 года разместить ОФЗ объемом до 800 млрд рублей по номинальной стоимости. Запланировано 11 аукционных дней: три в январе и по четыре в феврале и марте. Предлагаются бумаги дюрацией до 5 лет - на сумму до 100 млрд рублей, от 5 до 10 лет - до 400 млрд рублей, от 10 лет - до 300 млрд рублей. Валовой объем внутренних заимствований в этом году должен составить 2,5 трлн рублей. Также, согласно внесенным одновременно с проектом бюджета поправкам в Бюджетный кодекс, у Минфина будет право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 трлн рублей для замещения использования средств Фонда национального благосостояния.