Уставный капитал в 2022 году увеличили 29 банков на общую сумму 180 млрд рублей

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российские банки в прошлом году увеличили уставный капитал на 180 млрд рублей в основном за счет допэмиссии и других вложений в капитал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ РФ.

"В целом по сектору уставный капитал вырос почти на 180 млрд рублей, половина (92 млрд рублей - ИФ) пришлась на декабрь - тогда произошли основные докапитализации", - заявили в Банке России.

По данным ЦБ, в прошлом году были докапитализированы 29 банков. Основным инструментом докапитализации стала допэмиссия акций.

"Мы считаем, что необходимости в системной докапитализации нет, но у отдельных банков может возникнуть такая потребность", - заявили в ЦБ.

По результатам стресс-тестирования, которое ЦБ проводил в прошлом году, общий объем докапитализации по сектору оценивался в размере до 0,7 трлн рублей до конца 2023 года. Сценарий предполагал сохранение санкционного давления, ухудшение кредитного качества заемщиков, а также стагфляцию мировой экономики. При этом потребность в увеличении капитала может быть распределена во времени или снижаться, поскольку банки предпринимают активные действия для восполнения капитала, взаимодействуя со своими собственниками по вопросам докапитализации, а также снижая возросший в кризис уровень рисков.