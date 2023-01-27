Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В ЦБ заявили, что отдельным банкам РФ требуется докапитализация, но системных рисков нет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Отдельным российским банкам нужна докапитализация, но в целом ситуация не несет системных рисков, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Какие-то еще есть вопросы, они решаются акционерами. По цифрам точно сказать не смогу. Ситуация неоднородная, результат, который мы показали, - 200 млрд рублей прибыли по сектору (в 2022 году - ИФ), это цифра, которая не отражает то распределение, которое есть. Есть крупные банки, которые с прибылью, есть убыточные (...). Отдельным игрокам надо докапитализироваться. Процесс подконтрольный, системных рисков не несет", - сказал он на пресс-конференции.

По данным ЦБ, ряд банков в декабре были докапитализированы на 92 млрд рублей. Сведений об объеме докапитализации в целом за прошлый год Банк России пока не привел.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

В ЦБ прогнозируют, что прибыль банков РФ в 2023 г. может превысить 1 трлн руб.

Средства физлиц в российских банках в декабре выросли на рекордные 7,6%

Банки РФ по итогам 2022 года получили прибыль в 203 млрд рублей

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Путин подписал закон о повышении с 1 марта акцизов на сигареты и жидкость для вейпов

Производитель электрооборудования Legrand уходит из России

Путин поручил кабмину уточнить методику определения цен на нефть для налогообложения

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });