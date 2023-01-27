В ЦБ заявили, что отдельным банкам РФ требуется докапитализация, но системных рисков нет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Отдельным российским банкам нужна докапитализация, но в целом ситуация не несет системных рисков, сообщил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Какие-то еще есть вопросы, они решаются акционерами. По цифрам точно сказать не смогу. Ситуация неоднородная, результат, который мы показали, - 200 млрд рублей прибыли по сектору (в 2022 году - ИФ), это цифра, которая не отражает то распределение, которое есть. Есть крупные банки, которые с прибылью, есть убыточные (...). Отдельным игрокам надо докапитализироваться. Процесс подконтрольный, системных рисков не несет", - сказал он на пресс-конференции.

По данным ЦБ, ряд банков в декабре были докапитализированы на 92 млрд рублей. Сведений об объеме докапитализации в целом за прошлый год Банк России пока не привел.