Добыча газа в РФ в 2022 году уменьшилась на 12% до 672 млрд куб. м

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Добыча газа в России в 2022 году сократилась на 12% – до 672 млрд куб. м (763 млрд куб. м годом ранее), сообщает Росстат.

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (573 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (99 млрд куб. м).

В декабре добыча газа составила 59,9 млрд куб. м (51,3 млрд куб. м природного газа и 8,6 млрд куб. м ПНГ).

Опубликованный показатель оказался чуть лучше предварительных данных, озвученных вице-премьером Александром Новаком 23 декабря, – 671 млрд куб. м.